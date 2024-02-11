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Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей перед операцией в Рафахе

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Американский лидер Джо Байден в ходе беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без обеспечения безопасности укрывающихся там мирных жителей.

Об этом сообщили в Белом доме.

Как сказано в заявлении, Байден подтвердил свою точку зрения, что военная операция в Рафахе не должна происходить без плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона укрывающихся там гражданских лиц.

Ранее Нетаньяху сообщил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в Рафахе.

Египетские власти пригрозили Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, если ЦАХАЛ войдёт в Рафах.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в отношении возможного наступления Израиля на Рафах.

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