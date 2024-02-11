Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей перед операцией в Рафахе
Об этом сообщили в Белом доме.
Как сказано в заявлении, Байден подтвердил свою точку зрения, что военная операция в Рафахе не должна происходить без плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона укрывающихся там гражданских лиц.
Ранее Нетаньяху сообщил, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в Рафахе.
Египетские власти пригрозили Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, если ЦАХАЛ войдёт в Рафах.
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в отношении возможного наступления Израиля на Рафах.