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AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе

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Египетские власти пригрозили Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, если ЦАХАЛ войдёт в город Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщило агентство Associated Press.
AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе
  • Gettyimages.ru

«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений... последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима», — приводит агентство слова египетского чиновника.

Ранее стало известно, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боёв в городе Рафах.

Кроме того, глава британского МИД Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в отношении возможного наступления Израиля на город Рафах на юге сектора Газа.

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