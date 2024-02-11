AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе
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«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений... последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима», — приводит агентство слова египетского чиновника.
Ранее стало известно, что израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боёв в городе Рафах.
Кроме того, глава британского МИД Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в отношении возможного наступления Израиля на город Рафах на юге сектора Газа.