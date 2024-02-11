Глава МИД Британии Кэмерон обеспокоен возможным наступлением Израиля в Рафахе
«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — в этом районе укрывается более половины населения Газы», — заявил он.
По словам политика, пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников должна быть приоритетом на пути к постоянному прекращению огня.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила указание готовиться к боям в Рафахе.
Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.