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Глава МИД Британии Кэмерон обеспокоен возможным наступлением Израиля в Рафахе

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Глава британского МИД Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в отношении возможного наступления Израиля на город Рафах на юге сектора Газа.

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — в этом районе укрывается более половины населения Газы», — заявил он.

По словам политика, пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников должна быть приоритетом на пути к постоянному прекращению огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила указание готовиться к боям в Рафахе.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.

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