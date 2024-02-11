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Сенаторы США поддержали в ходе процедурного голосования проект помощи Киеву

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Сенат Соединённых Штатов поддержал в ходе голосования проект помощи Украине и Израилю.
Сенаторы США поддержали в ходе процедурного голосования проект помощи Киеву
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, в поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что было необходимо для перехода к следующему этапу рассмотрения.

Когда произойдёт окончательное голосование по проекту, пока не известно. При этом, даже если сенаторы поддержат норму, её предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Украины.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что законопроект о выделении $60 млрд помощи Украине является прямым оскорблением американцев.

По словам главы нацгвардии США Дэна Хокансона, согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских лётчиков по пилотированию истребителей F-16.

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