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Нацгвардия США: денег хватит лишь на завершение начатого обучения ВСУ на F-16

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Глава нацгвардии США Дэн Хокансон заявил, что согласованных ранее средств хватит только для завершения уже начатого обучения украинских лётчиков по пилотированию истребителей F-16.

Об этом пишет Air Force Times.

«У нас есть ресурсы для завершения обучения тех, кто уже его начал. Если мы захотим увеличить это число, очевидно, нам понадобятся ресурсы для обучения дополнительных пилотов и персонала наземной поддержки»,— сказал Хокансон.

Ранее в Пентагоне заявили, что США будут поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также стало известно, что проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в сенате США.

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