Асад: действия США грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Дамаске заявил, что действия Соединённых Штатов, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, Асад подчеркнул, что поведение Вашингтона в отношении продолжающейся агрессии Израиля против сектора Газа грозит расширением рамок конфликта из-за продолжения «поставок смертоносного оружия сионистскому образованию» и нападений США на различные районы на Ближнем Востоке.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии.