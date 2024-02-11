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Асад: действия США грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке

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Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Дамаске заявил, что действия Соединённых Штатов, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Асад: действия США грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, Асад подчеркнул, что поведение Вашингтона в отношении продолжающейся агрессии Израиля против сектора Газа грозит расширением рамок конфликта из-за продолжения «поставок смертоносного оружия сионистскому образованию» и нападений США на различные районы на Ближнем Востоке.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани заявил, что США продолжат наносить удары на Ближнем Востоке.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после нанесения США ударов по Ираку и Сирии.

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