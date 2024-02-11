Песков: Путин — один из главных мировых лидеров, но Запад его демонизирует

Президент России Владимир Путин пользуется колоссальным авторитетом в мире и является одним из главных его лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагментом которой поделился в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин, Песков отметил, что у Путина есть очень большая аудитория на коллективном Западе, хоть там и склонны его демонизировать.

«Но в мировом большинстве — то есть это всё, что не является «золотым миллиардом», — там совсем другое отношение к нашему президенту», — добавил Песков.

Также в рамках передачи он рассказал о главной задаче интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Пескова, она заключалась в том, чтобы российского лидера услышали и увидели.