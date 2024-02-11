Песков рассказал о главной задаче интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» о главной задаче интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Соответствующий фрагмент передачи в личном Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам — они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира. То есть, таким образом, главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, мне кажется — она вполне успешно достигнута», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Карлсон сам предложил Кремлю записать интервью с Путиным.