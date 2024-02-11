Песков рассказал о главной задаче интервью Путина Карлсону
- РИА Новости
Соответствующий фрагмент передачи в личном Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам — они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира. То есть, таким образом, главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, мне кажется — она вполне успешно достигнута», — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Карлсон сам предложил Кремлю записать интервью с Путиным.