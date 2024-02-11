RT в Telegram
Подпишись

Песков рассказал о главной задаче интервью Путина Карлсону

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» о главной задаче интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Песков рассказал о главной задаче интервью Путина Карлсону
  • РИА Новости

Соответствующий фрагмент передачи в личном Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам — они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира. То есть, таким образом, главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, мне кажется — она вполне успешно достигнута», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Карлсон сам предложил Кремлю записать интервью с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить