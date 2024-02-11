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Посол России подтвердил передачу запроса Канаде об экстрадиции эсэсовца Гуньки

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Российское посольство передало Канаде 19 декабря 2023 года запрос Генпрокуратуры России о выдаче 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньки, заявил посол в Оттаве Олег Степанов.

«Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры... В ноте указано, что Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы», — сказал он ТАСС.

Степанов уточнил, что между Россией и Канадой нет договора об экстрадиции, но существует договор о взаимной правовой помощи. По словам дипломата, выдача Гуньки — дело принципа.

«Гунька признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления, в которых замешана дивизия «Галичина». То есть нацист здесь живёт. Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чём вопрос», — сказал Степанов.

В пресс-службе Минюста Канады ранее отказались ответить, получало ли ведомство запрос от прокуратуры России на экстрадицию 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньки.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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