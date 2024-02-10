В Минюсте Канады отказались комментировать экстрадицию эсэсовца Гуньки
«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», — приводит ТАСС ответ представителя ведомства Иена Маклауда.
Ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года.
В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.