В Минюсте Канады отказались комментировать экстрадицию эсэсовца Гуньки

В пресс-службе Минюста Канады отказались ответить, получало ли ведомство запрос от прокуратуры России на экстрадицию 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньки.

«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», — приводит ТАСС ответ представителя ведомства Иена Маклауда.

Ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.