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Посольство России: Трюдо стоит за приглашением эсэсовца в парламент Канады

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением эсэсовца Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года, заявило посольство России в Оттаве.
Посольство России: Трюдо стоит за приглашением эсэсовца в парламент Канады
  • AP

«Теперь официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — говорится в сообщении дипломатов.

Сделано это было по рекомендации украинско-канадского сообщества, которое пять месяцев спустя всё ещё хранит молчание, хотя и знало о нацистском прошлом Гуньки, отмечает посольство. Отсутствие осуждения эсэсовца приравнивается к оправданию его поступков, подчеркнули сотрудники ведомства.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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