РИА Новости: три беспилотника атаковали базу США в Сирии
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«Три беспилотника атаковали американскую базу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на территории базы после атаки произошло несколько взрывов.
В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.
Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.