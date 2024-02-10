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РИА Новости: три беспилотника атаковали базу США в Сирии

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Три беспилотных летательных аппарата атаковали американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
РИА Новости: три беспилотника атаковали базу США в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Три беспилотника атаковали американскую базу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории базы после атаки произошло несколько взрывов.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.

Правительство Ирака назвало это актом агрессии. По имеющимся данным, авиаудары привели к гибели по меньшей мере 16 человек, среди которых были гражданские.

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