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Захарова назвала банальным воровством любые покушения Запада на активы России

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Любые покушения Запада на суверенные российские средства расцениваются Москвой как банальное воровство и стремление пополнить собственные карманы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала банальным воровством любые покушения Запада на активы России
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос СМИ о возможном использовании Западом российских замороженных активов, Захарова подчеркнула, что на Западе не остановятся и будут искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъёма принадлежащих России средств.

«Любые покушения на принадлежащие России средства рассматриваются нами как банальное воровство и стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД России заявили, что Европейский союз не желает платить за Украину из собственного кошелька.

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