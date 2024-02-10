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МИД России: ЕС не хочет платить за Украину из своего кошелька

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Страны — участники Европейского союза с учётом имеющихся у них долгов не желают платить за «украинский проект», их манит перспектива потратить на него украденные у России деньги. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.
МИД России: ЕС не хочет платить за Украину из своего кошелька
  • РИА Новости

Говоря о попытках стран объединения использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине, представитель ведомства напомнил, что, «как известно, долги Евросоюза зашкаливают».

«Поэтому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима [Владимира] Зеленского украденные у нашей страны средства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что заморозка российских активов для помощи Украине — это экономический бандитизм со стороны коллективного Запада.

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