Покровители из стран Запада мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией заявил российский генеральный консул в Стамбуле, где проходили мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2022 году, Андрей Буравов.

Дипломат напомнил, что именно Владимир Зеленский узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством.

«А его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, всё более смертоносные виды вооружения», — отметил Буравов в интервью РИА Новости.

Таким образом, руками украинцев Запад пытается нанести России «стратегическое поражение», но ситуация на фронте показывает, что эти планы обречены на провал.

Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, отметил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.