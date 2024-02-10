Генконсул в Стамбуле: покровители Киева мешают ему идти к диалогу с Москвой
- РИА Новости
Дипломат напомнил, что именно Владимир Зеленский узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством.
«А его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, всё более смертоносные виды вооружения», — отметил Буравов в интервью РИА Новости.
Таким образом, руками украинцев Запад пытается нанести России «стратегическое поражение», но ситуация на фронте показывает, что эти планы обречены на провал.
Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, отметил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.
Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.