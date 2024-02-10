Посол России пожаловался на «искателей приключений» среди туристов в Турции

Среди российских туристов в Турции есть искатели приключений в местах с «нехорошей, криминальной обстановкой», рассказал посол России Алексей Ерхов.

«Ну скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей, криминальной обстановкой?» — сказал дипломат в разговоре с РИА Новости.

В январе генконсульство России в Анталье подтвердило факт гибели российской гражданки Надежды Ярыгиной, которая пропала в Турции. В июне прошлого года в центре Стамбула после конфликта погиб российский турист.