Генконсульство России подтвердило факт гибели пропавшей в Турции россиянки

Генконсульство России в Анталье подтвердило факт гибели российской гражданки Надежды Ярыгиной, которая пропала в Турции.

Отмечается, что сотрудники консульства по телефону связались с представителем полиции города Кемер.

«Он подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения», — приводит заявление ТАСС.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства гибели россиянки.

Ранее турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, который может принадлежать пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной.

12 января поиски Надежды Ярыгиной были завершены.