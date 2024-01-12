Генконсульство России подтвердило факт гибели пропавшей в Турции россиянки
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Отмечается, что сотрудники консульства по телефону связались с представителем полиции города Кемер.
«Он подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения», — приводит заявление ТАСС.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства гибели россиянки.
Ранее турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, который может принадлежать пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной.
12 января поиски Надежды Ярыгиной были завершены.