Российский турист погиб в центре Стамбула из-за ножевого ранения

Российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями, сообщает Habertürk.

Инцидент произошёл в районе Таксим. Как утверждается, российский турист Вячеслав Нечипорчук «подрался с четырьмя людьми», получил ножевое ранение, от которого скончался.

Полиция сообщила, что между туристом и подозреваемыми произошла ссора, фигуранты расследования задержаны.

«Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — сообщает издание.

Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.

Как сообщает РИА Новости, информация передана в соответствующий департамент МИД Российской Федерации, ведётся расследование.