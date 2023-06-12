Российский турист погиб в центре Стамбула из-за ножевого ранения
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Инцидент произошёл в районе Таксим. Как утверждается, российский турист Вячеслав Нечипорчук «подрался с четырьмя людьми», получил ножевое ранение, от которого скончался.
Полиция сообщила, что между туристом и подозреваемыми произошла ссора, фигуранты расследования задержаны.
«Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — сообщает издание.
Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.
Как сообщает РИА Новости, информация передана в соответствующий департамент МИД Российской Федерации, ведётся расследование.