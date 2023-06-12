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Российский турист погиб в центре Стамбула из-за ножевого ранения

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Российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями, сообщает Habertürk.
Российский турист погиб в центре Стамбула из-за ножевого ранения
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл в районе Таксим. Как утверждается, российский турист Вячеслав Нечипорчук «подрался с четырьмя людьми», получил ножевое ранение, от которого скончался.

Полиция сообщила, что между туристом и подозреваемыми произошла ссора, фигуранты расследования задержаны.

«Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — сообщает издание.

Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.

Как сообщает РИА Новости, информация передана в соответствующий департамент МИД Российской Федерации, ведётся расследование.

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