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Посол России: Сеул совершит большую ошибку, если поставит боеприпасы ВСУ

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Южная Корея совершит большую ошибку с далеко идущими последствиями, если решится на прямые поставки боеприпасов на Украину, сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Посол России: Сеул совершит большую ошибку, если поставит боеприпасы ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

Дипломат в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что США говорят о якобы закупках Россией вооружений у КНДР для того, чтобы надавить на Южную Корею и заставить её вооружать Киев. У Запада нет доказательств таких поставок, но они могут попытаться сфабриковать их, подчеркнул Мацегора.

«Причина истерии понятна: таким образом идёт давление на Южную Корею, чтобы побудить её к прямым поставкам боеприпасов на Украину. У Сеула есть крупные запасы такого имущества. Очень надеюсь на то, что южане не поддадутся на провокацию. Это была бы очень большая ошибка с далеко идущими последствиями», — сказал посол.

То, что США пытаются втянуть Южную Корею в конфликт на Украине, ранее отмечала представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнил российский посол в Республике Корея Георгий Зиновьев, Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пересекать красную линию и организовывать прямые поставки оружия Киеву.

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