Захарова: выпады США в адрес России призваны втянуть Сеул в конфликт на Украине

Соединённые Штаты пытаются втянуть Южную Корею в конфликт на Украине, голословно обвиняя Россию в якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. С заявлением об этом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, на это указывает ремарка главы Минобороны Южной Кореи о необходимости оказания «прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия».

«Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчёркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны», — заявила Захарова.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Сеул не желает поражения России в СВО.