Захарова: выпады США в адрес России призваны втянуть Сеул в конфликт на Украине
- РИА Новости
По её словам, на это указывает ремарка главы Минобороны Южной Кореи о необходимости оказания «прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия».
«Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчёркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны», — заявила Захарова.
Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Сеул не желает поражения России в СВО.