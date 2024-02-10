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Трамп заявил, что Байден может не осознавать, что ещё жив

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Президент США Джо Байден может не понимать, что он всё ещё жив, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на мероприятии в Пенсильвании.

«Я не думаю, что он знает о том, что он жив», — цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что Байдена окружают «умные, но злые люди».

Ранее личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон заявил, что Байдену необходимо пройти целый ряд тестов на здравомыслие прежде, чем участвовать в выборах.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя — 37% — с момента его инаугурации.

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