Axios: глава ЦРУ обсудит в Египте сделку по пленным в секторе Газа
«Бёрнс отправится в Каир на следующей неделе для встреч с египетскими чиновниками по поводу усилий по началу переговоров в отношении нового соглашения, направленного на освобождение оставшихся пленных в Газе», — сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее в Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал серьёзными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бёрнса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.