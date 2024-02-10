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Axios: глава ЦРУ обсудит в Египте сделку по пленным в секторе Газа

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Глава ЦРУ Уильям Бёрнс отправится в Египет на следующей неделе для обсуждения с местными чиновниками сделки по пленным в секторе Газа.

«Бёрнс отправится в Каир на следующей неделе для встреч с египетскими чиновниками по поводу усилий по началу переговоров в отношении нового соглашения, направленного на освобождение оставшихся пленных в Газе», — сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее в Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал серьёзными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бёрнса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.

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