В Будапеште анонсировали визит гендиректора «Росатома» в Венгрию в начале марта
«Он приедет в начале марта... Мы ежедневно работаем вместе с его командой. Строительство АЭС — это государственный стратегический вопрос, а также вопрос государственной безопасности Венгрии», — сказал он РИА Новости.
По словам Сийярто, с новой АЭС страна сможет более чем вполовину усилить ядерную мощность.
Он добавил, что Лихачёв в ходе визита оценит ход строительства блоков атомной электростанции и необходимые документы по разрешениям от венгерского регулятора.
В Венгрии ранее заявили, что не откажутся от связи с Россией в энергетике из-за Киева.
В ноябре 2023 года Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.