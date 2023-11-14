Сийярто: Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2»

Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2», заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы», — приводит РИА Новости слова Сийярто на пресс-конференции с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Он отметил, что на основании плана может сказать, что в начале следующего десятилетия новую АЭС смогут подключить к сети.

Ранее Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.