Орбан на встрече с Путиным поблагодарил «Росатом» и «Газпром» за партнёрство

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил госкорпорацию «Росатом» и компанию «Газпром» за партнёрство с венгерской стороной.

Встреча Орбана и Путина состоялась на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что «Росатом» и далее остаётся нашим прекрасным партнёром», — сказал Орбан.

Он также поблагодарил «Газпром» за выполнение обязательств по заключённым контрактам.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.