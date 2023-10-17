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Орбан на встрече с Путиным поблагодарил «Росатом» и «Газпром» за партнёрство

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил госкорпорацию «Росатом» и компанию «Газпром» за партнёрство с венгерской стороной.
Орбан на встрече с Путиным поблагодарил «Росатом» и «Газпром» за партнёрство
  • AFP
  • © Grigory SYSOYEV / POOL

Встреча Орбана и Путина состоялась на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что «Росатом» и далее остаётся нашим прекрасным партнёром», — сказал Орбан.

Он также поблагодарил «Газпром» за выполнение обязательств по заключённым контрактам.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.

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