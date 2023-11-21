В Венгрии заявили, что не откажутся от связи с Россией в энергетике из-за Киева

Венгрия не планирует отказываться от сотрудничества с Россией в энергетике из-за ситуации на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Венгрия рассматривает покупку энергоносителей как вопрос физической реальности, а не политических предпочтений и не допустит, чтобы кто-то оказывал на неё давление, пытаясь заставить отказаться от какого-либо источника энергии», — цитирует его ТАСС.

Ранее Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.