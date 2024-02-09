Маск посмеялся над идеей проверить Байдена перед применением ядерного оружия

Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить американского лидера Джо Байдена перед применением ядерного оружия.

Как пишет РИА Новости, в социальной сети Х журналист сатирического новостного портала, комментируя выступление Байдена, во время которого он назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики, с иронией подшутил над американским лидером.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например: «В какой стране большие пирамиды и сфинкс?» — говорится в комментарии журналиста, на что Маск ответил смеющимся эмодзи.

Ранее Байден рассказал о беседе с покойным канцлером ФРГ Колем.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена.