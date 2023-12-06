Трамп: нельзя смеяться над умственными способностями Джо Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями его преемника Джо Байдена.

Об этом информирует Fox News.

По словам Трампа, нынешний американский лидер когнитивно «не в очень хорошем состоянии».

«Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьёзно, мы имеем дело с ядерным оружием», — сказал Трамп.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

При этом Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл Трамп.