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Трамп: нельзя смеяться над умственными способностями Джо Байдена

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями его преемника Джо Байдена.

Об этом информирует Fox News.

По словам Трампа, нынешний американский лидер когнитивно «не в очень хорошем состоянии».

«Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьёзно, мы имеем дело с ядерным оружием», — сказал Трамп.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

При этом Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл Трамп.

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