Посол Боцан-Харченко: возвращение вопроса Косова в СБ ООН является прогрессом
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это не прогресс на уровне разворота в разрешении ситуации с Косово, но первый шаг и проблеск надежды, что всё идёт в положительном направлении.
Боцан-Харченко подчеркнул, что вопрос с косовским кризисом должен полностью вернуться на рассмотрение в Совбез ООН, учитывая то, что диалог Белграда и Приштины объективно и реально не показывает никакого результата.
2 февраля президент Сербии Александр Вучич запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косова и написал письма лидерам стран ЕС и всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к «горячей точке» в секторе Газа вскоре рискует добавиться ещё одна — на Балканах.