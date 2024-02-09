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Посол Боцан-Харченко: возвращение вопроса Косова в СБ ООН является прогрессом

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Возвращение вопроса о проблеме Косова и Метохии на обсуждение в СБ ООН является прогрессом, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Посол Боцан-Харченко: возвращение вопроса Косова в СБ ООН является прогрессом
  • AP
  • © Marjan Vucetic

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это не прогресс на уровне разворота в разрешении ситуации с Косово, но первый шаг и проблеск надежды, что всё идёт в положительном направлении.

Боцан-Харченко подчеркнул, что вопрос с косовским кризисом должен полностью вернуться на рассмотрение в Совбез ООН, учитывая то, что диалог Белграда и Приштины объективно и реально не показывает никакого результата.

2 февраля президент Сербии Александр Вучич запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косова и написал письма лидерам стран ЕС и всемирной организации.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к «горячей точке» в секторе Газа вскоре рискует добавиться ещё одна — на Балканах.

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