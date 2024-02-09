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Полянский: к «горячей точке» в Газе рискует добавиться ещё одна — на Балканах

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к «горячей точке» в секторе Газа вскоре рискует добавиться ещё одна — на Балканах.
Полянский: к «горячей точке» в Газе рискует добавиться ещё одна — на Балканах
  • AP
  • © John Minchillo

По его словам, такая ситуация может произойти из-за действий «властей» самопровозглашённого Косова в отношении сербов.

«Под самым носом у наших американских и европейских коллег, потакающих Приштине, сегодня в Косове и Метохии проводится политика, которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой», — цитирует Полянского РИА Новости.

Её, как отметил Полянский, западные «самопровозглашённые защитники универсальных прав человека» всеми силами пытаются не замечать.

Ранее он заявил, что ещё 60 поколений людей будут проклинать бомбардировки НАТО Югославии.

Также, по его словам, Россия призывает СБ ООН срочно принять меры в защиту косовских сербов.

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