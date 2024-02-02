Вучич запросил заседание Совбеза ООН по ситуации с Косовом

Президент Сербии Александр Вучич запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН по вопросу Косова и написал письма лидерам стран ЕС и всемирной организации.

Ранее силовики Косова вторглись в органы самоуправления и учреждения косовских сербов муниципалитета Печ в посёлке Гораждевац, общин Исток в селе Осояне и Клина в селе Видане на юго-западе края.

«Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ... Их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС... и всех стран — членов Совбеза ООН», — цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что это «самое длинное и грустное письмо» со времён его становления президентом. По его словам, в письмах перечислены действия Приштины по эскалации в регионе за последние 2,5 года и просьба о созыве заседания Совбеза ООН.

«Республика Сербия подаёт заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это ещё не конец», — добавил Вучич.

11 января Госдепартамент США одобрил возможную продажу частично признанной Республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.

Ранее глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия подготовила адекватный ответ на милитаризацию частично признанной Республики Косово.

Россия решительно осуждает планы США, так как это может подорвать переговорный процесс.