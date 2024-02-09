Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется

КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать её территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.

С таким заявлением по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньян считает «южнокорейских марионеток» главным врагом.

«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — цитирует северокорейского лидера ТАСС.

Ранее в КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей.

Также, по словам российского посла в КНДР Александра Мацегоры, в Пхеньяне считают, что время для объединения Кореи ушло.