Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется
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С таким заявлением по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.
По его словам, Пхеньян считает «южнокорейских марионеток» главным врагом.
«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — цитирует северокорейского лидера ТАСС.
Ранее в КНДР проголосовали за упразднение всех экономических соглашений с Южной Кореей.
Также, по словам российского посла в КНДР Александра Мацегоры, в Пхеньяне считают, что время для объединения Кореи ушло.