Посол: в Пхеньяне считают, что время для объединения Кореи ушло

В Пхеньяне считают, что время для объединения Северной Кореи с Южной ушло, сообщил российский посол в КНДР Александр Мацегора.

Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в 2018—2019 годах уже пошёл на шаги по нормализации отношений с Югом, но проявленная им добрая воля не нашла должного отклика.

При этом ни одна из достигнутых договорённостей по экономическому сотрудничеству между Северной и Южной Кореей выполнена не была, поскольку «Вашингтон был против, а южане не посмели ему возражать», — добавил посол.

«Так что время ушло, пути назад больше нет — так, во всяком случае теперь, считают наши северокорейские друзья», — отметил Мацегора.

Он сообщил, что спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.

Также он заявил, что КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание.