RT в Telegram
Подпишись

Посол Мацегора: Южная Корея на учениях отрабатывает устранение руководства КНДР

Короткая ссылка
Спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, в Южной Корее «не стесняются» говорить о том, что свою главную задачу видят в ликвидации политического строя КНДР.

«К какому смягчению позиции Пхеньяна в этих условиях можно призывать?» — задался вопросом дипломат.

Также он заявил, что КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание.

Кроме того, Мацегора заявил, что КНДР не хочет войны и возможное начало конфликта будет зависеть от США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить