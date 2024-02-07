Посол Мацегора: Южная Корея на учениях отрабатывает устранение руководства КНДР

Спецподразделения армии Южной Кореи проводят учения, где отрабатывается физическое устранение руководства КНДР.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, в Южной Корее «не стесняются» говорить о том, что свою главную задачу видят в ликвидации политического строя КНДР.

«К какому смягчению позиции Пхеньяна в этих условиях можно призывать?» — задался вопросом дипломат.

Также он заявил, что КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание.

Кроме того, Мацегора заявил, что КНДР не хочет войны и возможное начало конфликта будет зависеть от США.