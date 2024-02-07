Посол Мацегора: КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание

Решение КНДР о проведении нового ядерного испытания возможно, если США продолжат предпринимать провокационные шаги в регионе.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что такая вероятность существует в случае, если в южнокорейские порты будут заходить американские атомные подводные лодки, а над полуостровом — летать стратегические бомбардировщики ВВС США.

Также Мацегора заявил, что КНДР не хочет войны и возможное начало конфликта будет зависеть от США.

Ранее сообщалось, что ВМС США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца.