RT в Telegram
Подпишись

Посол Мацегора: КНДР в условиях провокаций США может пойти на ядерное испытание

Короткая ссылка
Решение КНДР о проведении нового ядерного испытания возможно, если США продолжат предпринимать провокационные шаги в регионе.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что такая вероятность существует в случае, если в южнокорейские порты будут заходить американские атомные подводные лодки, а над полуостровом — летать стратегические бомбардировщики ВВС США.

Также Мацегора заявил, что КНДР не хочет войны и возможное начало конфликта будет зависеть от США.

Ранее сообщалось, что ВМС США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить