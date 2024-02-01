Nikkei Asia: ВМС США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца

ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР.

Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным издания, речь идёт об авианосцах USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan.

Согласно статье данная мера была предпринята несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

При этом помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вооружённый конфликт между США и КНР недопустим.