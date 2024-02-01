RT в Telegram
Подпишись

Nikkei Asia: ВМС США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца

Короткая ссылка
ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР.

Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным издания, речь идёт об авианосцах USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan.

Согласно статье данная мера была предпринята несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

При этом помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вооружённый конфликт между США и КНР недопустим

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить