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Белый дом: Салливан указал Ван И на недопустимость конфликта между США и КНР

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Вооружённый конфликт между США и КНР недопустим. Об этом на встрече с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом: Салливан указал Ван И на недопустимость конфликта между США и КНР
  • AP
  • © Evan Vucci

Как отмечается в опубликованном пресс-службой Белого дома документе, Салливан на встрече с Ван И подчеркнул, что, несмотря на конкуренцию между странами, обоим государствам следует предотвратить её перерастание в конфликт или конфронтацию.

Помимо этого, в ходе встречи стороны обсудили мировые и региональные вопросы, включая кризис на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и в Южно-Китайском море, а также положение дел в КНДР и Мьянме.

Ранее сообщалось, что Ван И назвал проблему Тайваня главным вызовом для китайско-американских отношений.

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