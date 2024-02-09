Путин: дело Гитлера живёт, если Зеленский в парламенте Канады аплодирует нацисту

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что дело Гитлера живёт, если Владимир Зеленский аплодирует нацисту в канадском парламенте.

Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

«Вы говорите: Гитлер мёртв уже 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя», — объяснил российский лидер.

Он напомнил, как во время визита Зеленского в парламенте Канады представили эсэсовца. Путин отметил, что об этом инциденте хорошо известно, но его стараются замалчивать на Западе.

Российский президент напомнил, что Зеленский, еврей по национальности, вместе со всем канадским парламентом рукоплескал нацисту.

«Как это можно себе представить?» — удивился Путин.

Ранее посольство России в Оттаве заявило, что премьер Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением нациста Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.