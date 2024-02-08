Минфин: США с марта запрещают ввоз изделий с бриллиантами из России

Соединённые Штаты с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

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Об этом говорится в лицензии американского Минфина. Уточняется, что запрет распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы. 11 января Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.