Минфин: США с марта запрещают ввоз изделий с бриллиантами из России
Соединённые Штаты с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в лицензии американского Минфина.
Уточняется, что запрет распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы.
11 января Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.
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