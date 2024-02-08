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Минфин: США с марта запрещают ввоз изделий с бриллиантами из России

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Соединённые Штаты с 1 марта запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.
Минфин: США с марта запрещают ввоз изделий с бриллиантами из России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в лицензии американского Минфина.

Уточняется, что запрет распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы.

11 января Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

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