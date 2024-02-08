Breaking Points: западные СМИ уже подготовили обвинения против Такера Карлсона

Западные СМИ в любом случае обвинят журналиста Такера Карлсона, о чём бы он ни спросил президента России Владимира Путина, считает ведущая Breaking Points Эмили Яшински.

«СМИ в любом случае назовут это интервью чрезмерно угодливым. Даже если Такер сделает свою работу замечательно. Да будь он хоть Кристиан Аманпур (ведущая CNN. — RT), проведи он это интервью в точности так, как провела бы она, даже аморфно, в стиле внешнеполитического истеблишмента, СМИ выдернут разрозненные фрагменты и скажут, что это было безответственно, что Такер подлизывался к Путину и так далее, и тому подобное», — рассказала журналистка.

Она напомнила о словах Карлсона, который сказал, что большинство американцев не понимают, почему Путин принял решение о спецоперации на Украине.

«Думаю, так и есть», — добавила ведущая.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.

В Кремле отметили, что России важно, чтобы как можно больше людей в мире узнали о мировоззрении президента.