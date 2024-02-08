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Глава МИД Венгрии: отсутствие расследования ЧП на «Северных потоках» неприемлемо

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Отсутствие серьёзного расследования диверсий на газопроводах «Северного потока» является неприемлемым. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии: отсутствие расследования ЧП на «Северных потоках» неприемлемо
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

По его словам, за прошедшие сотни дней не было проведено серьёзного расследования ЧП.

«Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление министра.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.

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