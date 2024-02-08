Глава МИД Венгрии: отсутствие расследования ЧП на «Северных потоках» неприемлемо
- globallookpress.com
- © The Swedish Coast Guard/XinHua
По его словам, за прошедшие сотни дней не было проведено серьёзного расследования ЧП.
«Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление министра.
Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение властей Швеции прекратить расследование взрыва на газопроводах не поддаётся логике.