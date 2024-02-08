Сийярто: Венгрию не волнуют инструкции США по ратификации членства Швеции в НАТО

Венгрия — суверенная страна, её не волнуют инструкции США в том, что касается ратификации членства Швеции в НАТО, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Так он ответил на слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что у терпения Вашингтона есть пределы.

«Все должны понимать, что Венгрия является суверенной страной. И дело не только в том, что все должны это понимать, но и в том, что все должны это уважать», — сказал Сийярто РИА Новости.

Будапешт никогда не будет готов действовать по инструкциям, поступающим из какой-либо точки мира, подчеркнул министр, отметив, что в подобных заявлениях США нет совершенно никакой необходимости, к тому же они демонстрируют неуважение к Венгрии.

«Так что, если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна», — заключил собеседник.

Салливан ранее заявил, что американская сторона пристально следит за ситуацией с ратификацией членства Швеции и рассчитывает на «конструктивное разрешение» в ближайшее время.

5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.