Сийярто: Венгрию не волнуют инструкции США по ратификации членства Швеции в НАТО
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«Все должны понимать, что Венгрия является суверенной страной. И дело не только в том, что все должны это понимать, но и в том, что все должны это уважать», — сказал Сийярто РИА Новости.
Будапешт никогда не будет готов действовать по инструкциям, поступающим из какой-либо точки мира, подчеркнул министр, отметив, что в подобных заявлениях США нет совершенно никакой необходимости, к тому же они демонстрируют неуважение к Венгрии.
«Так что, если честно, нас не волнуют подобные инструкции. Потому что мы не 51-й штат, а очень суверенная страна», — заключил собеседник.
Салливан ранее заявил, что американская сторона пристально следит за ситуацией с ратификацией членства Швеции и рассчитывает на «конструктивное разрешение» в ближайшее время.
5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.