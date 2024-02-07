Салливан: США ждут от Венгрии ратификации членства Швеции в НАТО
- AP
«Наше терпение по этому поводу тоже не безгранично», — цитирует его РИА Новости.
Салливан добавил, что американская сторона пристально следит за ситуацией с ратификацией членства Швеции и рассчитывает на «конструктивное разрешение» в ближайшее время.
5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.