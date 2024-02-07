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Салливан: США ждут от Венгрии ратификации членства Швеции в НАТО

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Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американское терпение не безгранично и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе.
Салливан: США ждут от Венгрии ратификации членства Швеции в НАТО
  • AP

«Наше терпение по этому поводу тоже не безгранично», — цитирует его РИА Новости.

Салливан добавил, что американская сторона пристально следит за ситуацией с ратификацией членства Швеции и рассчитывает на «конструктивное разрешение» в ближайшее время.

5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.

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