Салливан: США ждут от Венгрии ратификации членства Швеции в НАТО

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американское терпение не безгранично и в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации заявки Швеции на членство в Североатлантическом альянсе.

«Наше терпение по этому поводу тоже не безгранично», — цитирует его РИА Новости.

Салливан добавил, что американская сторона пристально следит за ситуацией с ратификацией членства Швеции и рассчитывает на «конструктивное разрешение» в ближайшее время.

5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО.