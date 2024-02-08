Туск пристыдил республиканцев США за препятствование поставкам оружия Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил Республиканскую партию США за препятствование принятию законопроекта, предусматривающего выделение $60 млрд для поставок оружия Украине. Польский премьер напомнил американцам о бывшем президенте Рональде Рейгане и отметил, что сейчас тот, «должно быть, переворачивается в гробу».

«Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть себе свободу и независимость, сегодня, должно быть, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно», — написал Туск в X.

Ранее президент США Джо Байден выразил разочарование тем, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.

Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине.