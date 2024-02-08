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Совбез России: Швеция скрывает истинных заказчиков теракта на «Северных потоках»

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что Швеция решением о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» пытается скрыть истинных заказчиков теракта.
Совбез России: Швеция скрывает истинных заказчиков теракта на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Коков назвал вполне ожидаемым подобное решение Швеции.

«Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остаётся — сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего», — цитирует его РИА Новости.

Коков добавил, что Стокгольм пытается сделать так, чтобы истинные заказчики и исполнители теракта не были установлены.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Швеции прекратить расследование дела связано с процессом вступления в НАТО.

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