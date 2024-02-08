Володин заявил, что премьер Канады Трюдо должен покинуть свой пост

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил RT, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен покинуть свой пост из-за чествования эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте.

По мнению парламентария, оснований, оправдывающих преступления нацистов, нет и не может быть вне зависимости от исторической эпохи.

«Преступления нацистов вне времени и географии. Трюдо должен оставить свой пост. Всем нам необходимо помнить историю, уважать память предков, научиться отличать чёрное от белого и понимать, что поступок Трюдо несовместим с занимаемой должностью», — подчеркнул Володин.

Ранее посольство России в Оттаве заявило, что Джастин Трюдо стоит за приглашением Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.