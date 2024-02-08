RT в Telegram
Подпишись

Израиль освободил 52 палестинских мужчин и 19 женщин, арестованных в Газе

Короткая ссылка
Израиль освободил 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа.
Израиль освободил 52 палестинских мужчин и 19 женщин, арестованных в Газе
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом заявили в Главном управлении погранпереходов в анклаве.

«Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключённого, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник, власти Израиля никогда не пойдут на предложенный ХАМАС план прекращения огня, подразумевающий вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить