Израиль освободил 52 палестинских мужчин и 19 женщин, арестованных в Газе

Израиль освободил 71 палестинца, арестованного в ходе операции в секторе Газа.

Об этом заявили в Главном управлении погранпереходов в анклаве.

«Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключённого, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник, власти Израиля никогда не пойдут на предложенный ХАМАС план прекращения огня, подразумевающий вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.