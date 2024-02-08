Израиль освободил 52 палестинских мужчин и 19 женщин, арестованных в Газе
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Об этом заявили в Главном управлении погранпереходов в анклаве.
«Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключённого, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт Керем-Шалом, в том числе 19 женщин», — передаёт сообщение РИА Новости.
Ранее движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.
Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник, власти Израиля никогда не пойдут на предложенный ХАМАС план прекращения огня, подразумевающий вывод сил израильской армии с территории сектора Газа.