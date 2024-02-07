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Движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа

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Движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа.
Движение ХАМАС предложило трёхэтапный план прекращения огня в секторе Газа
  • AP

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

«ХАМАС предложил план прекращения огня, который позволит остановить конфликт в секторе Газа на четыре с половиной месяца и приведёт к прекращению войны», — сказано в материале.

Согласно документу, предложение ХАМАС предусматривает три этапа продолжительностью 45 дней каждый.

Так, он включает полный вывод войск Израиля, восстановление инфраструктуры сектора Газа и обмен заложниками и телами погибших.

Ранее Египет презентовал Израилю и ХАМАС трёхэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа и постконфликтному периоду.

13 декабря российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия прилагает все усилия для освобождения заложников ХАМАС, но без режима прекращения огня сделать это будет крайне сложно. В Тель-Авиве он встретился с освобождёнными россиянами, которые поблагодарили российскую сторону за помощь.

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