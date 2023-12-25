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Asharq: Египет представил Израилю и ХАМАС трёхэтапный план урегулирования в Газе

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Египет презентовал Израилю и ХАМАС трёхэтапный план по прекращению конфликта в секторе Газа и постконфликтному периоду.

Как сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источники, первый этап заключается в гуманитарном перемирии на две недели с возможностью пролонгации на аналогичный период времени. В этот период ХАМАС должен освободить 40 израильтянок, а также детей и пожилых мужчин. В ответ Израиль освободит 120 палестинских заключённых и снимет блокаду с анклава.

Второй этап предполагает формирование правительства технократов, которое будет заниматься вопросами гумпомощи, процессом восстановления региона и подготовки выборов в Палестине.

Заключительный этап египетской инициативы подразумевает полное прекращение огня и обмен солдат, а также вывод израильских войск из анклава и предоставление беженцам возможности вернуться домой.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи высказал мнение, что Россия может внести серьёзный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

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