Посол: Россия может внести вклад в урегулирование ближневосточного конфликта

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи высказал мнение, что Россия может внести серьёзный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Россия может внести очень хороший вклад. Россия — глобальная политическая держава, которая также присутствует на Ближнем Востоке», — отметил Шафи.

По словам посла, Россия может внести свой вклад, поскольку поддерживает контакты с властями Израиля, Палестины и палестинского движения ХАМАС.

Ранее Шафи заявил, что Палестина считает, что посредником в урегулировании конфликта в секторе Газа может стать любая страна, которая займёт объективную позицию.